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Kerim Frei’nin gönderilmesi rafa kaldırıldı

Darıca G.Birliği önündeki performansı nedeniyle Kerim Frei gönderilmeyecek

Kerim Frei’nin gönderilmesi rafa kaldırıldı
Beşiktaş' ta Kerim Frei'nin Darıca G.Birliği önünde sergilediği performans büyük beğeni kazandı. Şenol Güneş'in genç oyuncunun bu maçtaki mücadelesinden çok memnun olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin Kerim Frei için yapılacak teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirlendi.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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