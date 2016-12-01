Kerim Frei’nin gönderilmesi rafa kaldırıldı

Beşiktaş' ta Kerim Frei'nin Darıca G.Birliği önünde sergilediği performans büyük beğeni kazandı. Şenol Güneş'in genç oyuncunun bu maçtaki mücadelesinden çok memnun olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin Kerim Frei için yapılacak teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirlendi.