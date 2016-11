Kanarya kırmızıda durdu

F.Bahçe yıkıldı. Kanarya Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında G.Birliği'ne Kadıköy'de 2-1 yenildi. Maçın 2. dakikasında Serdar Gürler'in ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Aydın Karabulut'un kafa vuruşunda kaleci Fabiano topu kontrol etti. 10'da Serdar topu kontrol etmek isterken, İsmail Köybaşı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, İsmail Köybaşı'na kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi. 24. dakikada sağ kanattan Stoch'un kullandığı köşe atışında ön direkte topa iyi yükselen Yiğithan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0. 45'te Serdar'ın kullandığı serbest atışta top barajdan döndü. Devreyi F.Bahçe önde bitirdi.



GENÇLERBİRLİĞİ 2. YARIDA ETKİLİYDİ

Maçın 56. dakikasında skora eşitlik geldi. Caner'in şutu savunmadan döndü. Sonrasında kontratağa çıkan G.Birliği'nde kaleciyle karşı karşıya kalan Rantie skora dengeyi getirdi. 60'da Selçuk'un ortasında Vedat Muriqi bomboş durumda kafayı vurdu. Top yandan auta gitti. 77'de Rantie topu boş durumdaki İrfan'a gönderdi. Kaleci Fabiano ile karşı karşıya kalan İrfan topu ağlara gönderdi. Böylece G.Birliği maçı 2-1 galip bitirdi.



YILDIZLAR YALNIZ BIRAKMADI

Gençlerbirliği maçında kadroda olmayan Fenerbahçeli futbolcular, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Takımın yıldız isimleri Volkan Şen, Volkan Demirel, Alper, Van Persie, Lens, Şener, Mehmet Topal, tribünden karşılaşmayı takip etti.



BİR KİŞİ EKSİK OYNAMAK PLANIMIZI BOZDU

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ozan Tufan G.Birliği önünde 80 dakika bir kişi eksik oynamalarının tüm oyun planlarını bozduğunu söyledi. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Kazanmayı isterdik ama olmadı. Biz bu gruptan bu skora rağmen rahatlıkla çıkarız" dedi.



ADVOCAAT: DERBİYİ KAZANMALIYIZ

Dick Advocaat karşılaşmayı yorumlamadan önce "Brezilya'da bir takım hayatını kaybetti, sonra Adana'da kız öğrenciler hayatlarını kaybetti. Kweuke'nin eşi kaza geçirip çocuklarını kaybetti. Bu nedenle büyük üzüntü yaşıyoruz" diyerek sözlerine başladı. Hollandalı çalıştırıcı, "80 dakika 10 kişi oynamak zor. Kırmızı ağır bir karardı. Beşiktaş derbisi farklı bir karşılaşma olacak. İyi durumdayız. Derbiyi düşüneceğiz. Ve yukarısı için kazanmak zorundayız" ifadesini kullandı.



FENER KUPADA 11'İN 10'UNU DE ĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe Teknik Direktöri Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasında ligdeki Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde 10 değişiklik yaptı. Advocaat, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de oynayan 10 ismi Beşiktaş derbisini düşünerek 18 kişilik maç kadrosuna almadı.



G.BİRLİĞİ TAM KADRO

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise ise Fenerbahçe karşısına takımını ideal 11'i ile çıkarttı.