Dev derbinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 3 Aralık Cumartesi günü yapılacak derbi maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kemal Yılmaz üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tolga Özkalfa olacak.