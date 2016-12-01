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Dev nin hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 3 Aralık Cumartesi günü  ile  arasında oynanacak yi Hüseyin Göçek yönetecek.

Dev derbinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de ile arasında 3 Aralık Cumartesi günü yapılacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kemal Yılmaz üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tolga Özkalfa olacak.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe 14:58
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