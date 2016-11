Cimbom’a soğuk duş!

Galatasaray kupa serüvenine kötü başladı. Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda oynadığı ilk maçta Türk Telekom Arena'da ağırladığı Elazığspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın 8. dakikasında Sinan'ın pasında Josue şutunu çekti ancak top az farkla auta gitti. 22'de Yasin'in pasında topla buluşan Carole bekletmeden ortasını yaptı ancak Eren topa kafayı vuramadı. 32'de Eren'in pasında Hamit topu aldı. Pasını verdiği Josue'nin vuruşunda kaleci topu kornere çeldi. 37'de Mesut'un serbest vuruşunda top üstten auta gitti. 41'de G.Saray aradığı golü buldu. Sol kanattan ceza alanına giren Carole pasını Selçuk'a verdi. Selçuk'un şutunda Çağlar topu kurtardı. Dönen topu alan Carole topu ağlara gönderdi. Bu golle G.Saray Elazığ önünde ilk devreyi 1-0 önde kapattı.



ELAZIĞSPOR UZATMADA 1 PUANI KAPTI

Maçın 48. dakikasında Yasin rakibinden sıyrılmayı başaramadı ancak sonrasında topu alan Josue şutunu çekti ancak top auta gitti. 57'de Cavanda'nın ortasında Yasin kayarak topa vurmak istedi ancak ıska geçti. 61'de Cenk ile karşı karşıya kalan Berk'in şutunda top Cenk'te kaldı. 68'de Traore'nin uzaktan vuruşunda top Cenk'te kaldı. 90'da Chedjou topa elle müdahale edince Elazığ penaltı kazandı. Atışı kullanan Murat skoru ilan etti: 1-1.



İLK 11'İN 9'U ROTASYONDA!

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, as oyuncularının önemli bölümünü Elazığspor karşısında dinlendirdi.



3 OYUNCU AYNIYDI

Ligde son oynanan Bursaspor maçının ilk 11'inden yalnızca Selçuk İnan ve Yasin Öztekin maça başlayan kadroda yer aldı. Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, 3 maç aranın ardından forma şansı buldu.