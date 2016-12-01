Cimbom’a soğuk duş!

Galatasaray kupadaki ilk maçında Türkiye 1. Ligi ekiplerindenla Ezığspor önünde Carole ile 1-0’ı yakaladı. Ancak rakibiyle başa baş bir mücadelvee ren Gakkoş maçı hiç bırakmadı. 90’da Murat’ın penaltısı Cimbom’u yıkarken Elazığspor sahadan 1 puanla ayrıldı
Galatasaray kupa serüvenine kötü başladı. Cimbom,Ziraat Türkiye KupasıE Grubu'nda oynadığı ilk maçta Türk Telekom Arena'da ağırladığı Elazığspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın 8. dakikasında Sinan'ın pasında Josue şutunu çekti ancak top az farkla auta gitti. 22'de Yasin'in pasında topla buluşan Carole bekletmeden ortasını yaptı ancak Eren topa kafayı vuramadı. 32'de Eren'in pasında Hamit topu aldı. Pasını verdiği Josue'nin vuruşunda kaleci topu kornere çeldi. 37'de Mesut'un serbest vuruşunda top üstten auta gitti. 41'de G.Saray aradığı golü buldu. Sol kanattan ceza alanına giren Carole pasını Selçuk'a verdi. Selçuk'un şutunda Çağlar topu kurtardı. Dönen topu alan Carole topu ağlara gönderdi. Bu golle G.Saray Elazığ önünde ilk devreyi 1-0 önde kapattı.
ELAZIĞSPOR UZATMADA 1 PUANI KAPTI Maçın 48. dakikasında Yasin rakibinden sıyrılmayı başaramadı ancak sonrasında topu alan Josue şutunu çekti ancak top auta gitti. 57'de Cavanda'nın ortasında Yasin kayarak topa vurmak istedi ancak ıska geçti. 61'de Cenk ile karşı karşıya kalan Berk'in şutunda top Cenk'te kaldı. 68'de Traore'nin uzaktan vuruşunda top Cenk'te kaldı. 90'da Chedjou topa elle müdahale edince Elazığ penaltı kazandı. Atışı kullanan Murat skoru ilan etti: 1-1.
İLK 11'İN 9'U ROTASYONDA! Galatasaray TeknikDirektörü Riekerink, asoyuncularının önemli bölümünüElazığsporkarşısında dinlendirdi.
3 OYUNCU AYNIYDI
Ligde son oynanan Bursaspormaçının ilk 11'inden yalnızcaSelçuk İnan ve YasinÖztekin maça başlayankadroda yer aldı. Kamerunlusavunma oyuncusuAurelien Chedjou,3 maç aranınardından formaşansı buldu.
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