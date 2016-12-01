Alt yapıda taciz var

Sondönemde iyice artan cinselistismar, futbol dünyasınada sıçradı! Öyle ki geçtiğimizgünlerde İngiliz haber kanalıBBC'de bir programa katılan 4eski futbolcu, çocukken antrenörleritarafından cinsel tacize maruzkaldıklarını anlattı. Futbolcularınbu sözlerinin ardından dün TürkiyeFutbol Direktörü Fatih Terim'inyaptığı açıklamalar da şok etkisiyarattı. Altyapılarda cinsel istismarınoldukça fazla olduğunu söyleyenTerim, şunları anlattı:
BİR ANTRENÖR FİRARİ
"TFF'de göreve gelir gelmez, bu konuyla ilgili bir birim oluşturulması talimatını verdim. Birime en çok antrenörlerle ilgili şikayet alıyoruz. Ayrım gören çocuk sporcular... Cinsel içerikli sohbetler... Fiziksel, duygusalve hatta cinsel taciz olaylarına elkoyduk. Adli makamlara intikaleden vakalar bile oldu. Yargıyaintikal etmiş 10'dan fazla olayvar, soruşturulan davalar var. Birihbarda adı geçen bir antrenörşu an firari durumda, yurt dışınakaçtığını duyduk. Bunları camiadan tamamen temizlemek için hepimize görev düşüyor."
* 4 eski İngiliz futbolcu geçen hafta oyunculuk zamanlarında cinsel tacize maruz kaldıklarını itiraf etmişti.
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