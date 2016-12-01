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Alt yapıda var

Alt yapıda taciz var
Son dönemde iyice artan cinsel istismar, futbol dünyasına da sıçradı! Öyle ki geçtiğimiz günlerde İngiliz haber kanalı BBC'de bir programa katılan 4 eski futbolcu, çocukken leri tarafından cinsel e maruz kaldıklarını anlattı. Futbolcuların bu sözlerinin ardından dün Türkiye Futbol Direktörü 'in yaptığı açıklamalar da şok etkisi yarattı. Altyapılarda cinsel istismarın oldukça fazla olduğunu söyleyen Terim, şunları anlattı:

BİR ANTRENÖR FİRARİ
"'de göreve gelir gelmez, bu konuyla ilgili bir birim oluşturulması talimatını verdim. Birime en çok antrenörlerle ilgili şikayet alıyoruz. Ayrım gören çocuk sporcular... Cinsel içerikli sohbetler... Fiziksel, duygusal ve hatta cinsel taciz olaylarına el koyduk. Adli makamlara intikal eden vakalar bile oldu. Yargıya intikal etmiş 10'dan fazla olay var, soruşturulan davalar var. Bir ihbarda adı geçen bir antrenör şu an firari durumda, yurt dışına kaçtığını duyduk. Bunları camiadan tamamen temizlemek için hepimize görev düşüyor."


* 4 eski İngiliz futbolcu geçen hafta oyunculuk zamanlarında cinsel tacize maruz kaldıklarını itiraf etmişti.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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