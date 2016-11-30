Viking’in yerine sambacı

Sezon başında alınan Kolbein Sigthorsson’dan sakatlığı nedeniyle yararlanamayan Sarı-Kırmızılılar, alternatif arayışına başladı. Yönetim, scout ekibinin önerdiği Brezilyalı William Potker, Jonathan Copete ve Luiz Ricardo Alves için araştırmalara start verdi...
Şampiyonluk yarışında daha fazla geri kalmamak için ilk yarıda kalan 4 maça yoğunlaşan Galatasaray bir yandan da ara transfer için çalışmalarını sürdürüyor... Sarı-Kırmızılı yönetim, sezon başında Nantes'tan büyük umutlarla kiralanan fakat sakatlığı nedeniyle şu ana kadar hiçbir maçta forma giyemeyen KolbeinSigthorsson'un yerine oyuncu aramaya başladı. Yönetim, ilk yarının kalan maçlarında da forma giymemesi durumunda İzlandalı golcüyü gönderecek ve yeni bir forvet alacak. Scout ekibinin yönetime Brezilya'dan 3 forvetin ismini verdiği öğrenildi. Bu isimlerin PontePreta'dan William Pottker, Santos'tan Jonathan Copete ve Botafogo'dan Luiz Ricardo Alves(Sassa) olduğu öğrenildi.
LİSTEDE POTTKER'iN iSMi ÖN PLANDA Scout ekibinin bu üç forvetin içinde özellikle William Pottker'in üzerinde durduğu öğrenildi. 22 yaşında ve 1.80 boyunda olan Brezilyalı yıldız hem forvet hem de sağ kanata görev yapabiliyor. Ligde forma giydiği 15 maçta 7 gollük bir performans sergileyen Pottker'in kulübü Ponte Preta ile 2019 yılınakadar sözleşmesi bulunuyor. Yönetim ve teknik direktör Jan Riekerink önerilen üç isimle ilgili gerekli araştırmayı yaptıktan sonra kararını verecek.
BONSERVİSİ 2 MİLYON
Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Pottker'in fiyatının 2 milyon Euro olduğu öğrenildi
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