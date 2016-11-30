Viking’in yerine sambacı

Şampiyonluk yarışında daha fazla geri kalmamak için ilk yarıda kalan 4 maça yoğunlaşan Galatasaray bir yandan da ara transfer için çalışmalarını sürdürüyor... Sarı-Kırmızılı yönetim, sezon başında Nantes'tan büyük umutlarla kiralanan fakat sakatlığı nedeniyle şu ana kadar hiçbir maçta forma giyemeyen Kolbein Sigthorsson'un yerine oyuncu aramaya başladı. Yönetim, ilk yarının kalan maçlarında da forma giymemesi durumunda İzlandalı golcüyü gönderecek ve yeni bir forvet alacak. Scout ekibinin yönetime Brezilya'dan 3 forvetin ismini verdiği öğrenildi. Bu isimlerin Ponte Preta'dan William Pottker, Santos'tan Jonathan Copete ve Botafogo'dan Luiz Ricardo Alves (Sassa) olduğu öğrenildi.



LİSTEDE POTTKER'iN iSMi ÖN PLANDA

Scout ekibinin bu üç forvetin içinde özellikle William Pottker'in üzerinde durduğu öğrenildi. 22 yaşında ve 1.80 boyunda olan Brezilyalı yıldız hem forvet hem de sağ kanata görev yapabiliyor. Ligde forma giydiği 15 maçta 7 gollük bir performans sergileyen Pottker'in kulübü Ponte Preta ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yönetim ve teknik direktör Jan Riekerink önerilen üç isimle ilgili gerekli araştırmayı yaptıktan sonra kararını verecek.



BONSERVİSİ 2 MİLYON

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Pottker'in fiyatının 2 milyon Euro olduğu öğrenildi