Usta’dan çıkarma!

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta Gümüşhane maçı öncesinde Trabzon'a gelecek. Bordo-Mavili kulübün burada yöneticilerle ve teknik heyetle bir araya gelerek bir durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi. Takımın son haftalarda uğradığı puan kaybının nedenleriyle devre arasında ve sezon sonunda uygulanacak transfer politikası da gündeme gelecek. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın öncelikle devre arasındaki transferleri değerlendireceği ve takımdan gidecek oyuncuların da bu toplantıda ayrıntılı olarak masaya yatırılacağı gelen bilgiler arasında