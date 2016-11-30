Usta’dan çıkarma!

Trabzonspor Başkanı MuharremUsta Gümüşhane maçı öncesindeTrabzon'a gelecek. Bordo-Mavili kulübünburada yöneticilerle ve teknik heyetlebir araya gelerek bir durum değerlendirmesiyapacağı öğrenildi. Takımın sonhaftalarda uğradığı puan kaybının nedenleriyledevre arasında ve sezon sonundauygulanacak transfer politikası da gündemegelecek. Trabzonspor BaşkanıMuharrem Usta'nın öncelikle devrearasındaki transferleri değerlendireceğive takımdan gidecek oyuncularında bu toplantıda ayrıntılıolarak masaya yatırılacağı gelenbilgiler arasında
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