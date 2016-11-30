Salih Dursun’a Kayseri talip

Sezon başında sürpriz bir şekilde takımda kalan Salih Dursun'a yol gözüktü. Teknik patron Riekerink'in kadroya almadığı tecrübeli futbolcuya eski takımı Kayserispor'un talip olduğu öğrenildi. Salih de Kayseri'ye dönmeye sıcak bakıyor.