Yol Durumu
  1. Ateşlere basa basa Başakşehir
  2. Florya’ya gitmem, beni yanlış anlarlar

’a Kayseri talip

Salih Dursun’a Kayseri talip
Sezon başında sürpriz bir şekilde takımda kalan Salih Dursun'a yol gözüktü. Teknik patron Riekerink'in kadroya almadığı tecrübeli futbolcuya eski takımı Kayserispor'un talip olduğu öğrenildi. Salih de Kayseri'ye dönmeye sıcak bakıyor.
Etiketler:
  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar