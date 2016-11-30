Porto’dan Josue tepkisi

Portekiz kulübü Porto'nun kiralık futbolcusu Josue'nin forma şansı bulamamasından dolayı rahatsızlık yaşadığı öğrenildi... Porto'dan bazı yetkililerin bu konuda Galatasaray'la temasa geçtiği belirtilirken, devre arasında Josue'nin kiralık sözleşmesinin iptal edilebileceği öne sürülüyor