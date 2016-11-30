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’dan tepkisi

Porto’dan Josue tepkisi
Portekiz kulübü Porto'nun kiralık futbolcusu Josue'nin forma şansı bulamamasından dolayı rahatsızlık yaşadığı öğrenildi... Porto'dan bazı yetkililerin bu konuda Galatasaray'la temasa geçtiği belirtilirken, devre arasında Josue'nin kiralık sözleşmesinin iptal edilebileceği öne sürülüyor
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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