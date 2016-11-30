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Mourinho rekoru tersten kırdı

Mourinho rekoru tersten kırdı
Bugüne kadar adına hep şampiyonluklarla, rekorlarla ve bireysel başarılarla duyuran , 'ın başına geçtiğinden beri kötü istatistiklerin adamı oldu. Öyle ki Portekizli menajer yönetiminde 13 haftada 20 puan toplayan İngiliz devi, son 27 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptı. M.United son olarak Bilic'in West Ham'ı ile 1-1 berabere kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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