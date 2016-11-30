Mourinho rekoru tersten kırdı

Bugüne kadar adına hep şampiyonluklarla, rekorlarla ve bireysel başarılarla duyuran Jose Mourinho, Manchester United'ın başına geçtiğinden beri kötü istatistiklerin adamı oldu. Öyle ki Portekizli menajer yönetiminde 13 haftada 20 puan toplayan İngiliz devi, son 27 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptı. M.United son olarak Bilic'in West Ham'ı ile 1-1 berabere kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı.
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