Kupada Ümraniyespor fırtınası

Ziraat Türkiye Kupası G Grubuilk hafta maçında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor,TFF 2. Lig takımı Aydınspor1923'ü 3-1 mağlup etti... Maçın 13.dakikasında Nezir'in attığı golle konukekip devreyi 1-0 önde kapattı. FakatÜmraniyespor 65 ve 71. dakikalardaAbdullah'ın golleriyle öne geçti. 77. dakikadabu kez sahneye Samet çıktı veev sahibi ekip mücadeleyi 3-1 kazandı.
ÜMRANİYESPOR-AYDINSPOR 3-1
STAT: Ümraniye
HAKEMLER: Özkan Çeliker, Gökhan Memişoğlu, Seyfettin Ünal
ÜMRANİYE: Süleyman Enes **, Mustafa **, Samet *** (Dk. 83 Burak ), Bulut **, Abdullah ****, Bahadır **, Mucahit **, Ömer Tunç ***, Nguzana ** (Dk. 64 Ömer Can **), Hakkı İsmet ** (Dk. 56 Mehmet **), Tarık **
AYDIN: Ulaş *, Erdi *, Ömer * (Dk. 78 Yusuf *), Burak Can **, Gürcan **, Haluk *, İsa *, Süleyman **, Canberk * (Dk. 71 B.Ali *), Nezir ** (Dk. 85 M.Tahir), Ramazan *
GOLLER: Dk. 13 Nezir (Aydınspor 1923), Dk. 65 ve 71 Abdullah, Dk. 77 Samet (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: İsa, Burakcan, Ulaş, Gürcan / Samet, Ömercan, Ömer Tunç
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