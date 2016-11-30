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Kupada fırtınası

Ümraniye 2. yarıda attığı gollerle Aydın’ı devirdi...

Kupada Ümraniyespor fırtınası
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu ilk hafta maçında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, TFF 2. Lig takımı Aydınspor 19233-1 mağlup etti... Maçın 13. dakikasında Nezir'in attığı golle konuk ekip devreyi 1-0 önde kapattı. Fakat Ümraniyespor 65 ve 71. dakikalarda Abdullah'ın golleriyle öne geçti. 77. dakikada bu kez sahneye Samet çıktı ve ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1 kazandı.

ÜMRANİYESPOR-AYDINSPOR 3-1
STAT: Ümraniye
HAKEMLER: Özkan Çeliker, Gökhan Memişoğlu, Seyfettin Ünal
ÜMRANİYE: Süleyman Enes **, Mustafa **, Samet *** (Dk. 83 Burak ), Bulut **, Abdullah ****, Bahadır **, Mucahit **, Ömer Tunç ***, Nguzana ** (Dk. 64 Ömer Can **), Hakkı İsmet ** (Dk. 56 Mehmet **), Tarık **
AYDIN: Ulaş *, Erdi *, Ömer * (Dk. 78 Yusuf *), Burak Can **, Gürcan **, Haluk *, İsa *, Süleyman **, Canberk * (Dk. 71 B.Ali *), Nezir ** (Dk. 85 M.Tahir), Ramazan *
GOLLER: Dk. 13 Nezir (Aydınspor 1923), Dk. 65 ve 71 Abdullah, Dk. 77 Samet ()
SARI KARTLAR: İsa, Burakcan, Ulaş, Gürcan / Samet, Ömercan, Ömer Tunç
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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