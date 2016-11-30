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Kulübüme zorluk çıkarmam!

Kulübüme zorluk çıkarmam!
Yönetimin sözleşme uzatmayı planladığı , "Kulübüme zorluk çıkarmam. Trabzonspor'da oynamaktan mutluyum. İlk tercihim her zaman burası olur" diye konuştu.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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