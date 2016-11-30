Kartal’ı kupada Kerim uçurdu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki ilk maçında deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Yedek ağırlıklı kadro ile mücadele eden Kartal ilk dakikalarda pozisyon bulmakta zorlandı. 33. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaleciyle karşı karşıya kaldığ pozisyonda topu Gökhan'a nişanladı. 38'de Gökhan İnler, uzaktan çok sert vurdu. Top, az farkla yandan auta çıktı. İlk yarının son dakikasında Darıca çok tehlikeli geldi. Abuzer, ceza sahasına verkaçla girdi. Kaleci Tolga Zengin ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda tecrübeli kaleci topu kornere çeldi.



NECİP UYSAL'DAN ÇOK ŞIK PAS

61'de Kerim Frei müthiş çalımlarla ilerledi. Ceza sahasına girmeden yaptığı şık vuruşla Beşiktaş'ı öne geçirdi. 63'te Darıca'da Cafercan'ın kullandığı serbest vuruşta İhsan Uğur güzel yükseldi ve kafayla topu ağlara gönderdi. 86'da Necip Uysal'ın ara pasında topla buluşan Kerim Frei aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.



GÜNEŞ'TEN FIRÇA!

Beşiktaş Teknik Direktörü, 2-1 kazandıkları Darıca Gençlerbirliği maçından sonra çarpıcı açıklamalar yaptı. Güneş, "Bu bir antrenman maçıdır aynı zamanda. İsterdik ki, hepsi daha iyi oynasınlar, oynamadılar. Konsantrasyon eksikliği, saha zemini; her şey konuşulabilir ama hiçbir mazeret, böyle oynamamızı gerektirmezdi. Üzgünüz" dedi.



25 AY SONRA DUBLE YAPTI

İki gol atan Kerim Frei ise, "Zor koşullarda oynadık, saha kötü durumdaydı. 2 gol attım, güzel bir galibiyet oldu... Hocaya her maçta ve antrenmanda kendimizi ispat etmemiz gerekiyor. Bugün de bunu yaptık" ifadelerini kullandı. Kerim Frei, 25 ay sonra ilk kez bir resmi maçta iki gol attı... Bu arada Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndaki son üç açılış maçını da kazandı.



ÖNCE DURDUR SONRA VUR

Kartal Fenerbahçe'yi devirme taktiğini belirledi. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de maça çok hızlı başlayacağını hesaplayan Güneş özellikle ilk yarım saatte savunma oyuncularına özel görevler verecek. Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano ve oynatıldığı takdirde Beck F.Bahçe'nin silahlarına aman vermeyecek.



ÖZEL ÖNLEM

Sow, Van Persie ve Volkan Şen'i rakibin en tehlikeli isimleri olarak gören Güneş bu oyunculara özel önlem alacak. Ardından Aboubakar ve Cenk başta olmak üzere rakibini devirmeye çalışacak.



GENÇLER FORMA ŞANSI BULDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Darıca Gençlerbirliği ile oynanan kupa maçında genç isimlere şans verdi. Fatih Aksoy, Muhammed Enes, Sedat Şahintürk gibi isimler 11'de başladı.



