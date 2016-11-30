Yol Durumu
  1. Başakşehir terledi
  2. Mourinho rekoru tersten kırdı

Karşıyaka ve uşak Avrupa arenasında

Pınar Karşıyaka ile Muratbey Uşak Şampiyonlar Ligi’nde sahne alıyor

Karşıyaka ve uşak Avrupa arenasında
Pınar Karşıyaka, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 7. maçında yarın Finlandiya temsilcisi Katajayı konuk edecek. Grupta oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, ilk devrenin son müsabakası öncesinde averajla 3. sırada yer alıyor. Kataja ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle averajla 7. durumda bulunuyor. Muratbeş Uşak Spartif ise Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Asvel ile Fransa'da karşılaşacak. Kaşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Etiketler:
  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar