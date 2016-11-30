Karşıyaka ve uşak Avrupa arenasında

Pınar Karşıyaka, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 7. maçında yarın Finlandiya temsilcisi Katajayı konuk edecek. Grupta oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, ilk devrenin son müsabakası öncesinde averajla 3. sırada yer alıyor. Kataja ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle averajla 7. durumda bulunuyor. Muratbeş Uşak Spartif ise Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Asvel ile Fransa'da karşılaşacak. Kaşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.