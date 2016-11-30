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Gümüşhane hazırlıkları başladı

Gümüşhane hazırlıkları başladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın kendi sahasında Gümüşhanespor ile karşılaşacak olan hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda oyuncular ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma yaptı.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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