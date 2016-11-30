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Yiğido’yu yıktı!

Göztepe Yiğido’yu yıktı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda 'u 1-0 yenerek gruplara 3 puanla start verdi. İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 85. dakikada Tayfur Bingöl'ün asistinde Umut Nayır kaydetti. Oyuna 83. dakikada giren Nayır, 2 dakika sonra galibiyet golüne imza attı. Okan Buruk yönetimindeki Göztepe, TFF 1. Lig'de 3. sırada yer alıyor.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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