Florya’ya gitmem, beni yanlış anlarlar

G.saray'da uzun yıllar yönetici olarak görev yapmış olan Abdurrahim Albayrak, Radyospor'a konuştu. Albayrak, "Florya'ya gitmek istemiyorum. Kıskançlık olur ve yanlış olur. Canımdan çok sevdiğim kulübüme zarar vermek istemem" dedi.

Riekerink'le



DEVAM ETMELiLER

Albayrak yönetimin Riekerink'le devam ederek çok doğru bir karar verdiğini belirterek, "G.Saray geçen sezon çok hoca değiştirdi ve bunun bedelini ödedi. Riekerink'in devre arasını bekleyeceğini düşünüyorum" diye konuştu