Yol Durumu
  1. Salih Dursun’a Kayseri talip
  2. Kupa beyi Cimbom sahneye çıkıyor!

Florya’ya gitmem, beni yanlış anlarlar

Florya’ya gitmem, beni yanlış anlarlar
G.saray'da uzun yıllar yönetici olarak görev yapmış olan Abdurrahim Albayrak, Radyospor'a konuştu. Albayrak, "Florya'ya gitmek istemiyorum. Kıskançlık olur ve yanlış olur. Canımdan çok sevdiğim kulübüme zarar vermek istemem" dedi.
Riekerink'le

DEVAM ETMELiLER
Albayrak yönetimin Riekerink'le devam ederek çok doğru bir karar verdiğini belirterek, "G.Saray geçen sezon çok hoca değiştirdi ve bunun bedelini ödedi. Riekerink'in devre arasını bekleyeceğini düşünüyorum" diye konuştu
Etiketler:
  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar