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Derbinin favorisi Göçek

Derbinin favorisi Göçek
F.Bahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak kritik zirve mücadelesini yönetecek isim olarak Hüseyin Göçek'in ismi öne çıkıyor. Merkez Hakem Kurulu'nun da, olağanüstü bir durum oluşmaması halinde Hüseyin Göçek'i bu maça atayacağı öğrenildi.
  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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