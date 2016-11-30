Başakşehir’e karşı 2 kat savaşacağız

Antalya'nın başına geldiği günden beri aldığı başarılı sonuçlarla Antalyaspor'u küme düşme hattından kurtaran Rıza Çalımbay, Cumartesi günü karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçının kendileri açısından zorlu geçeceğini söyledi. Çalımbay, "Başakşehirmaçı zor geçecek. Bu yılın istikrarlı bir grafikçizen takımı. Bu maçtan iyi bir skorla ayrılmamıziçin daha önceki maçlara oranla ikikat daha mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.
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