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Başakşehir’e karşı 2 kat savaşacağız

spor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir maçı öncesi mesaj verdi.

Başakşehir’e karşı 2 kat savaşacağız
Antalya'nın başına geldiği günden beri aldığı başarılı sonuçlarla Antalyaspor'u küme düşme hattından kurtaran Rıza Çalımbay, Cumartesi günü karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçının kendileri açısından zorlu geçeceğini söyledi. Çalımbay, "Başakşehir maçı zor geçecek. Bu yılın istikrarlı bir grafik çizen takımı. Bu maçtan iyi bir skorla ayrılmamız için daha önceki maçlara oranla iki kat daha mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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