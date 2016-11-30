Başakşehir’e karşı 2 kat savaşacağız

Antalya'nın başına geldiği günden beri aldığı başarılı sonuçlarla Antalyaspor'u küme düşme hattından kurtaran Rıza Çalımbay, Cumartesi günü karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçının kendileri açısından zorlu geçeceğini söyledi. Çalımbay, "Başakşehir maçı zor geçecek. Bu yılın istikrarlı bir grafik çizen takımı. Bu maçtan iyi bir skorla ayrılmamız için daha önceki maçlara oranla iki kat daha mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.