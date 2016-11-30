Alper derbide kilit adam olacak

Son haftalarda inanılmaz bir form tutturan Alper Potuk savunma hücum arasındaki dengeyi ve koordinasyonu sağlayan oyuncu olacak. Advocaat tarafından kanattan çok istediği orta sahaya çekilen Alper Potuk'un orta alanda Mehmet Topal ve Josef de Souza ile birlikte forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Alper, Ozan'ın sakatlığında takıma ilaç gibi geldi.