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Alper derbide kilit adam olacak

Son haftaların formda ismi Alper savunma ile hücum arasındaki dengeyi kuracak

Alper derbide kilit adam olacak
Son haftalarda inanılmaz bir form tutturan Alper Potuk savunma hücum arasındaki dengeyi ve koordinasyonu sağlayan oyuncu olacak. Advocaat tarafından kanattan çok istediği orta sahaya çekilen Alper Potuk'un orta alanda Mehmet Topal ve Josef de Souza ile birlikte forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Alper, Ozan'ın sakatlığında takıma ilaç gibi geldi.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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