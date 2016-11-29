Gençlerbirliği deplasmanında iki puan bırakarak kötü gidişe dur diyemeyen Trabzonspor'da taraftarın sabrı taştı... Teknik direktör Ersun Yanal, Başkent dönüşü havalimanına gelen taraftarların yanına giderek bir süre sohbet etti. Tecrübeli hoca, gösterilen tepkiye hak vererek, "Söylediğiniz ve söyleyeceğiniz her şeyde haklısınız. Tüm sorumluluk bende" ifadesini kullandı. Kaptan Onur Kıvrak da taraftarlara "En yakın zamanda eski günlere döneceğiz" dedi.



BAŞKAN USTA YANAL'DAN RAPOR BEKLİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın kötü gidişatıyla ilgili Başkan Muharrem Usta ve yönetim kuruluna bir rapor sunacak. Bu rapordan sonra Bordo- Mavili yönetim, Ersun Yanal'la ilgili izlenecek yol haritasını şekillendirecek.



Yunus Emre SEL