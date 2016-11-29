Ocak’a kadar şartlı evet

Fenerbahçe yenilgisinin ardından çok ciddi bir şekilde koltuğu sallanan Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Bursaspor galibiyetiyle derin bir nefes aldı. Başkan Dursun Özbek ve Sarı-Kırmızılı yönetimin tavrının da gelen üç puanla yumuşadığı öğrenildi. Başkan Özbek'in Hollandalı hoca ile yaptığı toplantıda, "Daha kaybedilmiş bir şey yok. Haftaya derbi var. Rakiplerimiz puan kaybedecek. Fakat biz de ilk yarının sonuna kadar kalan tüm maçları kazanmak zorundayız" ifadesini kullandığı ve adeta aba altından sopa gösterdiği öğrenildi. Özbek'in bu sözleri "Eğer bir kayıp daha yaşanırsa yönetim devre arasında operasyon yapacak" şeklinde yorumlandı.



FİKSTÜR DE RIEKERINK'İ UMUTLANDIRIYOR

G.Saray'ın ilk yarının sonuna kadar rakiplerine göre daha kolay bir fikstürü olması da Riekerink'i umutlandırıyor... Sarı-Kırmızılılar bu süreçte Kasımpaşa (D), Gaziantep, Osmanlı (D) ve Alanya ile karşılaşacak. Hollandalı hoca 4 maçtan 12 puan çıkarmaları halinde en azından devreyi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın üzerinde tamamlayabileceklerini düşünüyor.



