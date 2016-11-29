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Malatya yara aldı!

10 kişi kalan Yeni Malatya sahasında Giresun’a takıldı

Malatya yara aldı!
Yeni Malatya, TFF 1. Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Giresun ile 1-1 berabere kaldı. Malatya'nın golünü 70'de Dialiba atarken Giresun 1 puanı Recep ile kurtardı. Ev sahibinde 44'te Sadık oyundan atıldı.
  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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