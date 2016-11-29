Ludwigsburg-Beşiktaş / Banvit-Bakken Bears

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Beşiktaş ve Banvit gruplarındaki 6. maçlarını oynayacak. E Grubu'nda 6 maçta 6 galibiyetle lider durumda bulunan Beşiktaş saat 21.00'de Alman ekibi Ludwigsburg ile deplasmanda karşılaşacak.
BANVİT GALİBİYET PEŞİNDE
A Grubu'nda 2. sırada olan son haftaların başarılı ekibi Bandırma Banvit ise saat 20.30'da kendi evinde Bakken Bears takımını konuk edecek.
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