Ludwigsburg-Beşiktaş / Banvit-Bakken Bears

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Beşiktaş ve Banvit gruplarındaki 6. maçlarını oynayacak. E Grubu'nda 6 maçta 6 galibiyetle lider durumda bulunan Beşiktaş saat 21.00'de Alman ekibi Ludwigsburg ile deplasmanda karşılaşacak.



BANVİT GALİBİYET PEŞİNDE

A Grubu'nda 2. sırada olan son haftaların başarılı ekibi Bandırma Banvit ise saat 20.30'da kendi evinde Bakken Bears takımını konuk edecek.