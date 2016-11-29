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Kupada grup heyecanı başlıyor

Kupada grup heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı bugün start alıyor. Maçlar ATV, A Spor ve A2'den naklen yayınlanacak. Turkuvaz Medya Grubu'nun yeni kanalı A2'yi Digiturk'te 35, Kablo TV'de 37, Turkcell TV'de 29, Tivibu'da 59 nolu kanalda, TÜRKSAT 4A uydusunda, Frekans: 12053 Mhz, Symbol Rate: 27500, FEC: 5/6, Pol: H (Yatay) konumunda izleyebilirsiniz.
Etiketler:
  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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