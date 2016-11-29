Köybaşı kendini aştı!

Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Köybaşı, Rize önünde ikinci kez gol sevinci yaşadı ve Beşiktaş'taki performansını yakaladı. Rize maçının 90+4. dakikasında şık bir gol atan milli futbolcu, adeta kendisini aştı!.. Beşiktaş'la 137 lig maçına çıkıp 2 gol kaydeden İsmail, Fenerbahçe formasıyla bu sayıya sadece 5 lig maçında ulaştı. Yıldız futbolcu, Kasımpaşa maçında da gol atmayı başarmıştı.