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’da kongre kararı

17 Aralık Cumartesi seçimli olağanüstü kongre kararı

Kayserispor’da kongre kararı
Kayserispor'da yönetim kurulu, 17 Aralık Cumartesi seçimli olağanüstü kongre kararı aldı. Çoğunluk sağlanamazsa kongre 24 Aralık'ta çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

KURULLAR DA BELLİ OLACAK
Kongre gündeminde yeni yönetim, denetim ve disiplin kurullarının belirlenmesi yer alıyor.
Etiketler:
  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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