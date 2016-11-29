Kayserispor’da kongre kararı

Kayserispor'da yönetim kurulu, 17 Aralık Cumartesi seçimli olağanüstü kongre kararı aldı. Çoğunluk sağlanamazsa kongre 24 Aralık'ta çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.



KURULLAR DA BELLİ OLACAK

Kongre gündeminde yeni yönetim, denetim ve disiplin kurullarının belirlenmesi yer alıyor.