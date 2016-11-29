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Katar’ın El Jaish kulübü istiyor! ’ye talip var

Katar liginin lideri, F.Bahçe’nin sorunlu yıldızını almayı planlıyor

Katar’ın El Jaish kulübü istiyor! Emenike’ye talip var
Fenerbahçe'de Advocaat'ın gözünden düşen ve kadroya girmesi zor gözüken 'ye Katar'dan talip var. Katar'ın El Jaish kulübü, Sarı- Lacivertli oyuncuyu renklerine katmak istiyor. Daha önce Katar'ın Al Sadd takımında oynayan yıldız futbolcunun El Jaish'den gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin başlaması bekleniyor.
Etiketler:
  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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