Kartal’da dev seferberlik!

Başakşehir karşısında liderlik şansını kaçıran Beşiktaş gözünü 3 kulvara çevirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş, Darıca Gençlerbirliği maçından sonra oynayacakları F.Bahçe ve Kiev sınavları öncesi futbolcularını uyararak dikkatli olmalarını istedi
Beşiktaş' ta kritik dönem başladı. Başakşehir karşısında beraberliği zor kurtaran ve liderlik şansını tepen Siyah-Beyazlı takımı zorlu bir süreç bekliyor. Türkiye Kupası'nda bugün Darıca ile karşılaşacak olan Siyah-Beyazlı takımı ardından son derece 2 kritik maç bekliyor. Ligde son haftaların başarılı takımı Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak olan Beşiktaş ardından Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile kritik maçlara çıkacak. Siyah-Beyazlı takımın bu maçlarda alacağı sonuçlar lig ve Avrupa'da kaderini belirleyecek. Teknik Direktör Şenol Güneş bu süreç öncesi takımda seferberlik ilan ederek futbolcularını uyardı. Tecrübeli hoca psikolojik olarak da futbolcularını etkilemeye çalışıyor.
MAÇI ÖNCE BEYNiMiZDE KAZANMALIYIZ Öncelikle Fenerbahçe ile oynayacakları maça dikkat çeken Güneş'in oyuncularına, "Başakşehir maçını unutun. Bizi cumartesi günü çok önemli bir maç bekliyor. Rakibimiz kendi sahasında kazanmak için her şeyi deneyecek. Maçı önce beynimizde kazanmalıyız. Bu zorlu süreçte sizden özel hayatınıza dikkat etmenizi istiyorum. Herkes sorumluluğunu bilmeli" dediği öğrenildi.
ŞENOL GÜNEŞ OYUNCULARINI MOTİVE EDİYOR Şenol Güneş, Fenerbahçe ve Dinamo Kiev ile oynayacakları maçlar öncesi futbolcularını psikolojik olarak da maçlara hazırlıyor. Beşiktaş, Darıca maçı hazırlıklarını dün tamamladı. Antrenmana Aras, Talisca ve Caner katılmadı.
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