Genç güreşçilerimize coşkulu karşılama

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Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Rusya'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tuğrulhan Erdemir ve milli takım heyetini Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
HEPSİNİ TEK TEK KUTLADI
Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç Rusya'dan madalya ile dönen sporcuların çok büyük bir başarı kazandığına dikkat çekerek kutladı.
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