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Genç güreşçilerimize coşkulu karşılama

Genç güreşçilerimizi Başkan Eyüp Gözgeç karşıladı

Genç güreşçilerimize coşkulu karşılama
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Rusya'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ve milli takım heyetini Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

HEPSİNİ TEK TEK KUTLADI
Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç Rusya'dan madalya ile dönen sporcuların çok büyük bir başarı kazandığına dikkat çekerek kutladı.
Etiketler:
  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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