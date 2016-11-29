Emre’nin baklavaları Ronaldo’yu Morarttı

Borussia Dortmund forması giyen milli yıldızımız Emre Mor, Cristiano Ronaldo'yu kıskandıracak cinsten bir video paylaştı. Fitness odasında çekilen görüntüleri paylaşılan 19 yaşındaki Mor'un fit vücudu dikkat çekti. Genç yıldızın karın kasları Ronaldo ile kıyaslandı ve sporseverlerden tam not aldı. Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo, yeşil sahalardaki başarısıyla olduğu kadar fit ve kaslı vücuduyla beğeni topluyor. Antrenmanlar dışında evindeki özel spor aletleriyle sıkı çalışmalar yapıyor.



Türk usulü Ronaldo...

Boy yok, baklava olsa ne olacak!

Bence Messi'yi örnek alsın. O zaman başarılı olur...

Emre'yi çok başarılı buldum. Umarım futboluyla da konuşulur.

Tüm futbolcular aynı antremanı yapıyor ama bazılarında göbek var.

Ronaldo'nun nerdeyse yarı boyunda. Kıyaslamayı kendi liginde biri ile yapın...

19 yaşında bir zahmet baklavası olsun...