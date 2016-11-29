Çin’den Podolski’ye yakın markaj

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Çin kulüplerinin yakın markajında. Çin ve Alman medyası Sarı-Kırmızılı futbolcuyu 3 kulübün istediğini iddia etti.



2.5 MİLYONA GELDİ

Çin'in Beijing Guoan, Shandong Luneng ve Shanghai Shenhua takımlarının Podolski'yi devre arasında transfer etmek istediği iddia edidi. G.Saray'a Temmuz 2015'te 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal'den transfer olan Lukas Podolski, bu sezon Süper Lig'de 6 maçta 275 dakika forma giydi ve 2 gol attı. Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Beijing Guoan'ın Podolski'yi ocak ayında renklerine katabileceği belirtildi. G.Saray Yönetimi de bu satışa sıcak bakıyor.