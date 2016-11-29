Çin’den Podolski’ye yakın markaj

Galatasaray'ınAlman yıldızı Lukas Podolski,Çin kulüplerininyakın markajında. Çin veAlman medyası Sarı-Kırmızılıfutbolcuyu 3 kulübünistediğini iddia etti.
2.5 MİLYONA GELDİ Çin'in Beijing Guoan,Shandong Luneng veShanghai Shenhua takımlarınınPodolski'yidevre arasında transferetmek istediği iddia edidi.G.Saray'a Temmuz 2015'te2.5 milyon Euro bonservisbedeli karşılığında Arsenal'dentransfer olanLukas Podolski, bu sezonSüper Lig'de 6 maçta 275dakika forma giydi ve 2 golattı. Burak Yılmaz'ın formasınıgiydiği Beijing Guoan'ınPodolski'yi ocak ayındarenklerine katabileceği belirtildi.G.Saray Yönetimi debu satışa sıcak bakıyor.
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