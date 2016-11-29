Çağlar’dan Kartal’a yeşil ışık

Bundesliga'da Freiburg forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı. Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan 20 yaşındaki milli oyuncu, "İnsan ister istemez gururlanıyor. Önceki sezon TFF 1 Lig'de şimdi ise Bundesliga'da olmak çok güzel. Beşiktaş'ın beni istemesi çok güzel bir duygu" dedi.