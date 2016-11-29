Artık hatalar kasıtlı!

Galatasaraylı taraftarların Bursaspormaçının ardından, "Hakem hatalarınayönetim neden sessiz kalıyor" tepkisineyanıt gecikmedi. Sportif A.Ş. Yönetim Kuruluüyesi Levent Nazifoğlu resmi siteden sertaçıklamalar yaptı. İşte o açıklama:
MHK OLAYA EL KOYMALI
"Ben artık hakem hatalarının kasıtlı olduğunainanmaya başladım. Bunlar hata olmaktançıktı. Pozisyonlar çok net. Herkesinrahat görebileceği, takdir edebileceği pozisyonlar.Bundan sonra daha sert davranacağız,bunu söyleyebilirim. Ortamı germemekiçin hafiften dokundurarak bugünlere geldikancak hiçbir şey değişmiyor. Bu kadar mıdenk gelir? Hep bizim aleyhimize, rakiplerimizinlehine. Artık burada hatadan çok başkaşeyler olduğunu da düşünüyorum. MHK'nıntoplanıp hocalarıyla konuşması lazım. MedyadaGalatasaray temsilcileri az derecedevar. Ulusal kanalların çoğunda G.Saraylı yorumcuyok."
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