Artık hatalar kasıtlı!

Galatasaraylı taraftarların Bursaspor maçının ardından, "Hakem hatalarına yönetim neden sessiz kalıyor" tepkisine yanıt gecikmedi. Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu resmi siteden sert açıklamalar yaptı. İşte o açıklama:



MHK OLAYA EL KOYMALI

"Ben artık hakem hatalarının kasıtlı olduğuna inanmaya başladım. Bunlar hata olmaktan çıktı. Pozisyonlar çok net. Herkesin rahat görebileceği, takdir edebileceği pozisyonlar. Bundan sonra daha sert davranacağız, bunu söyleyebilirim. Ortamı germemek için hafiften dokundurarak bugünlere geldik ancak hiçbir şey değişmiyor. Bu kadar mı denk gelir? Hep bizim aleyhimize, rakiplerimizin lehine. Artık burada hatadan çok başka şeyler olduğunu da düşünüyorum. MHK'nın toplanıp hocalarıyla konuşması lazım. Medyada Galatasaray temsilcileri az derecede var. Ulusal kanalların çoğunda G.Saraylı yorumcu yok."