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’dan müjdeli haber

Hastalığı nedeniyle R.Sociedad maçı kadrosunda yer almayan Arda dünkü antrenmana katıldı

Arda Turan’dan müjdeli haber
Hasta olması nedeniyle La Liga'nın 13. haftasında Barcelona'nın Real Sociedad ile oynadığı maçın kadrosuna alınmayan dün takımının yaptığı antrenmana katıldı. Milli oyuncunun iyileşmesi sevindirdi.

REAL'E KARŞI OYNAYACAK
İspanyol basınına göre El Clasico öncesi kupada Hercules ile karşılaşacak olan Barcelona'da Luis Enrique Arda Turan'a ilk 11'de şans verecek. İspanyol temsilcisi 30 Kasım'da Hercules ile 3 Aralık Cumartesi günü de ligde Real Madrid ile karşılaşacak.
Etiketler:
  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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