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7 maç 7 galibiyet

Hollandalı hoca, ligin ikinci haftasından sonra yönetime “Fiziksel olarak Kasım’da istediğimiz düzeye geleceğiz. O zamana kadar sistem de oturacak” dedi. Fener 24 Ekim-27 Kasım arası 7’de 7 yapıp gözünü zirveye dikti.

7 maç 7 galibiyet
Hollandalı hoca, ligin ikinci haftasından sonra yönetime "Fiziskel olarak Kasım'da istediğimiz düzeye geleceğiz. O zamana kadar sistem d eoturacak" dedi. Fener 24 Ekim-27 Kasım arası 7'de 7 yapıp gözünüir vzeye dikti

EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ ADALETLi DAVRANMASI
Manchester yenilgisinden sonra ise Konya maçı ile başlayan çıkış Beşiktaş derbisine kadar sürdü. Konya, Karabük, Manchester, Akhisar, Galatasaray, Zorya, Rizespor'u yenerek müthiş bir çıkış gösterdi ve Hollandalı hoca yönetime verdiği sözü tuttu. Futbolcuların da çok sevdiği Advoacaat'ın en büyük özelliği ise adaletli davranması. Formayı kim hak ediyorsa ona vermesi...

YILDIZLARI YENİDEN PARLATTI!
Hollandalı olmasına rağmen Van Der Wiel'i takımdan kesen, formayı Şener'e veren , kenara atılan Stoch, Alper ve Aatıf'ı değerlendirerek takım içindeki eksikleri tek tek kapattı. 1 yılı aşkın süredir formsuzluğu nedeniyle eleştirilen Van Persie'yi gerçek gücüne ulaştırdı. Ligin 12. haftasında 'yi zirveye yaklaştırdı.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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