Fenerbahçe deplasmanda Rizespor'u 5-1 yenerek müthiş serisini sürdürürken, Moussa Sow gündeme oturdu... Karadeniz ekibinin ağlarını 3 kez sarsan Senegalli yıldızın, röveşata ile attığı gol sosyal medyaya bomba gibi düştü. Sarı-Lacivertli taraftarlar, esprili mesaj ve capsler'le Sow'u bir anda Twitter'da gündemin ilk sırasına taşıdı. Yıldız futbolcu ile ilgili yapılan yorumlarda, "1986 yılında normal gollere tepki olarak doğdu" ifadesi kullanılırken, ters çevrilmiş bir evin altına yazılan "Sow'un doğduğu ev" yorumu gülme krizine neden oldu. Attığı röveşata golleriyle adeta yer çekimine meydan okuyan Sow'un resminin Oscar ödüllü "Gravity (Yer çekimi)" filminin afişine yerleştirilmesi de dikkat çekti.



AFRİKA KUPASI ENDİŞESİ YAŞANIYOR

Öte yandan müthiş bir form yakalayan Moussa Sow konusunda Fenerbahçe'da gergin bir bekleyiş yaşanıyor... Bunun nedeni ise Ocak ayı ortasında başlayacak olan Afrika Kupası. Eğer yıldız futbolcu, Senegal Milli Takımı'nın kadrosuna alınırsa ligin ikinci yarısında üç maçta oynamama tehlikesiyle karşılaşacak. Üstelik Fenerbahçe bu süreçte Başakşehir ve Bursa gibi rakiplerle mücadele edecek.



FENERİUM'DAN 'TERS' FORMA

Moussa Sow ile ilgili çılgın akıma Fenerbahçe yönetimi de katıldı... Üzerinde Senegalli yıldızın isminin ve nuramasının tersten yazıldığı formalar Fenerium'da satışa çıkarıldı. Formalara taraftarların ilgisi büyük oldu.

