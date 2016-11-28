Yol Durumu
  1. Kartal’a Gabigol iddiası!
  2. Riekerink’in kaderi son 4 maça bağlı

Yükseliş dönemimiz başlayacak

Yükseliş dönemimiz başlayacak
G.Saray'ın tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan, Bursaspor galibiyetinin kendilerine hayat verdiğini söyledi. Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Yükseliş dönemimiz başlayacak. Bu takıma taraftarımızın destek vermesi gerekir. Seri galibiyetler alacağız" dedi.
Etiketler:
  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar