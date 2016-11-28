Galatasaray Yönetimi devre arasında 2 ya da 3 takviye yapmayı planlarken sol bek için düğmeye bastı. Carole'nin alternatifi olmadığı için Bursaspor maçında sağ bek olan Linnes'i bu mevkide oynatmak zorunda kalan Rikerink'e yönetimin devre arasında sol bek alma sözü verdiği öğrenildi. Buna göre yönetim 2013 yılında İnter forması giydiği dönemde Telles ile birlikte transferi gündeme gelen Urugaylı Alvaro Pereira 3 yıl sonra yeniden Cimbom'un transfer listesine girdi. Orjini solbek olan ve sol açıkta ve orta sahada da görev yapabilen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon başında yaptığı anlaşma ile Paraguay takımı Cerro Porteno'ya bir yıllık kiralık olarak imza atmıştı.



MUSLERA'NIN MİLLİ TAKIMDAN ARKADAŞI

Pereira, Uruguay Milli Takımı'nda Muslera'nın en yakın arkadaşı olarak biliniyor. Pereira için resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor. Sol bek olarak takımda Carole dışında oyuncusu bulunmayan gerçek mevkisi solbek olmasına rağmen Hakan Balta'yı bu mevkide düşünmeyen Rikerink, Carole alternatif olarak sunduğu üç isimden birisinin Urugaylı star olduğu ifade ediliyor.