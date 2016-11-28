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’un tadı tuzu yok

Hücumda ritm tutturamayan 62 dakika 10 kişi oynayan Gençlerbirliği’ne gol atamadı. Süper Lig’de 12 haftada 12 puanda kaldı

Trabzonspor’un tadı tuzu yok
Süper Lig'in 12. haftasında G.Birliği ile Trabzonspor, başkentte karşılaştı. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Maçın ilk tehlikeli atağını ev sahibi Gençlerbirliği 23. dakikada geliştirdi. Bu dakikada Selçuk Şahin'in Trabzonspor ceza alanının solundan yaptığı ortada Ahmet Çalık topu kafayla arka direğe ortaladı. Uğur Çiftçi'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı. 28. dakikada Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, Zeki'ye yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 31. dakikada Yusuf'un Gençlerbirliği ceza alanının solundan yaptığı ortaya, arka direkte uygun durumdaki Güray'ın kafa vurdu. Top kale direğinin üstünden auta gitti. İlk yarı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARIDA ATAKLAR SONUÇ VERMEDİ
58. dakikada Aydın Karabulut'un zor pozisyonda yaptığı ortada kaleci Onur, Rantie'nin açısını kapatarak önemli bir pozisyonu önledi. 69. dakikada Serdar Gürler'in ceza alanının sağından yaptığı ortada Durica'nın ters vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. 90+1. dakikada Serdar Gürler'in korner atışında Muric'in kafasıyla sektirdiği topu arka direkte Ahmet Çalık kontrol etti. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Onur, açıyı iyi kapatarak golü önledi.

ÖZAT: ÇANAKKALE GİBİ SAVUNMA YAPTIK
Maçın ardından konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "10 kişi kalınca oyun planımız değişti. 90 dakika pozisyon vermedik. Çanakkale Savaşı gibi savunma yaptık" dedi.

YANAL: TEK İLACIMIZ VAR O DA SABRETMEK
Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, maç sonu camiadan sabır diledi. Sıkıntılı sürecin sonuna yaklaştıklarını belirten Yanal, "Bizim için önemli olan tek şey sabır. Sezon başında istediğimiz takımı kuramadık. Yaşadığımız sancılı süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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