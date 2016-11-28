Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. 17. dakikada Rizespor korneri kısa kullandı. Jantscher'in ortası kafalardan sekti. Kale dibinde topa son dokunan Ali Yacoubi oldu: 1-0. 27'de Mehmet Topal'ın ceza sahasına ortasında Aatif topu çevirdi. Sow topa vurdu, Diallo dokundu ancak top ağlarla buluştu: 1-1. 32'de Mehmet Topal'ın ceza sahasına havalandırdığı topu Sow, röveşata ile ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. İlk yarının son dakikasında Fenerbahçe'nin Alper ile kullandığı köşe vuruşunda günün başarılı ismi Moussa Sow topu ağlara gönderdi: 3-1
AATIF ÇOK KLAS BİR GOLE İMZA ATTI
Dakikalar 66'yı gösterdiğinde Aatif, Çaykur Rize ceza sahasına girdikten sonra sert ve düzgün vurdu, top ağlarla buluştu: 4-1. 82'de Kweuke, ceza sahası dışında kaleci Volkan Demirel'i çalımladı. Vuruşu auta gitti. 84'te Van Persie'nin şutunda Diallo topu köşeden çıkardı. 89'da Kweuke kale dibinde mutlak golü kaçırdı. 90+5'te İsmail Köybaşı, frikikten müthiş bir gole imza atarak skoru belirledi.
YER ÇEKİMİNE MEYDAN OKUDU!
Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow, Çaykur Rizespor deplasmanında mükemmel bir röveşata golüne imza attı. Sosyal medyadaki taraftarlar da bu gole şapka çıkardı... 'Yer çekimine meydan okuyan adam' olarak anılan Sow, Fenerbahçe kariyerinde ikinci kez hat-trick yaptı.
TAM 568 GÜN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI
F.BAHÇE, 568 gün sonra tüm kulvarlarda ilk defa geriye düştüğü bir maçı kazanmayı bildi. Çaykur Rizespor maçı öncesi lig, kupa ve Avrupa'da geriye düştüğü son 20 maçta 11 yenilgi, 9 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor deplasmanında pes etmedi.
MEHMET TOPAL'DAN 1 YIL SONRA ASİST
F.Bahçe'nin yıldız futbolcularından Mehmet Topal, 21 Kasım 2015 tarihinden bu yana Süper Lig'deki ilk asistini yaptı. Dün Rize'de müthiş bir mücadele örneği gösteren Topal, çalışkanlığıyla taraftarının kalbini bir kez daha kazandı.
FENER GOLDE ZİRVEDE!
Fenerbahçe son haftalarda oynadığı futbolla başta taraftarı olmak üzere herkese büyük keyif veriyor. Sarı-lacivertliler, dün Çaykur Rizespor'a 5 gol atarak ligde 28 gole ulaştı. Fenerbahçe, Süper Lig'in en fazla gol atan takımı konumunda. Süper Lig lideri Başakşehir'in ise 27 golü var. İkinci sıradaki Beşiktaş ise ilk 12 dakikada 24 gol buldu. Bir başka şampiyonluk adayı Galatasaray'ın ise 18 golü var.
İSMAİL KÖYBAŞI KENDİNİ AŞTI!
Fenerbahçe formasıyla 5. lig maçında 2. golünü atan İsmail Köybaşı, Beşiktaş formasıyla saha çıktığı 137 lig maçında 2 gol atmıştı. Genç futbolcunun dün attığı frikik golü sosyal medyada çok konuşuldu. Topun filelere giderken dönüşü görülmeye değerdi. İsmail maçtan sonra yaptıığı açıklamada, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Şimdi derbiyi düşünebiliriz" dedi.
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