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’in kaderi son 4 maça bağlı

Galatasaray’ın Bursa’yı yenmesiyle ’in kalma şansı arttı

Riekerink’in kaderi son 4 maça bağlı
Riekerink kazanılan Bursaspor maçı ile birlikte Ocak ayına kadar kredisini uzattı. Bursaspor karşılaşmasını kaybedilmesi halinde ayrıllması planlanan Hollandalı hocanın bu galibiyetle birlikte kalma şansı arttı. Yönetim ocak ayına kadar Rikerink'in arkasında durma kararı alırken, devre arasında puan durumuna göre karar verecek.

KRİTİK DÖNEMDE
Eğer lig liderinin 9,10 puan gerisinde ilk yarı kapatılırsa listede olan isimler ile görüşmeler devre arasına girilirken başlanacak. Eğer puan farkı aşağı çekilirse kesin olarak Rikerink ile devam edilecek. G.Saray son 4 maçta Kasımpaşa, Gaziantep, Osmanlı ve Alanya ile karşılaşacak.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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