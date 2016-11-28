Quaresma oynasa da kazanacağız!

Ligde ve Avrupa'da son 6 maçını kazanan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u da dün gece deplasmanda devirerek seriyi 7'ye çıkarttı. Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Gençlerbirliği'nin ardından Cumartesi gecesi Beşiktaş'ı Kadıköy'de ağırlayacak olan Sarı-Lacivertliler, şimdiden bu önemli maçın havasına girdi bile. Rize maçının ardından Fenerbahçe soyunma odasında konuşulan konu Beşiktaş derbisiydi. Kaptan Volkan Demirel, "Çok iyi gidiyoruz. Fire vermeden devam edelim. Beşiktaş'ı da yenip yola devam edeceğiz" derken, son haftaların formda ismi Alper Potuk da "Lider olana kadar puan kaybetmek bize yasak. Galatasaray derbisindeki konsantrasyon Beşiktaş'a da olacak" dedi.



GALİBİYETLER HERKESE ÖZGÜVEN GETİRDİ

Üst üste gelen galibiyetler Fenerbahçeli futbolculara müthiş bir özgüven kazandırırken, Beşiktaş maçlarında attığı gollerle hep ön planda olan Moussa Sow'a da takım arkadaşları "3 gol şart değil. Ama Beşiktaş'a da 2 tane at. Zaten Beşiktaş derbisi hep senin maçın oldu" diyerek hem takıldılar hem de beklentilerini ortaya koydular. Teknik direktör Advocaat da soyunma odasında güzel skor ve oyundan dolayı futbolcularına alkışla jest yaptı.



AATIF KALDIĞI YERDEN DEVAM

Müthiş formuna rağmen G.Saray derbisinin 11'inde yer almayan, UEFA kadrosunda olmadığı için Zorya maçında da forma giymeyen Aatıf, dün gece asisti ve harika golüyle Fenerbahçe'deki yükselişine kaldığı yerden devam etti.



GOLLER GELDİKÇE HARİK A HİSSETTİ

F.Bahçe Teknik Direktörü Advocaat, "Maçın başında rakip çok iyiydi ve işimizi zorlaştırdı. Yediğimiz golden sonra ise toparlandık ve sonrasında iyi performans gösterdik. Goller bize harika hisler yaşattı" dedi.



ALPER'E ÖVGÜ...

Hollandalı hoca, "Alper bana sezon başında kanat oyuncusu olmadığını söyledi. Onun hakkında çok olumlu düşüncelerim var" dedi.



QUARESMA OYNASA DA KAZANACAĞIZ!

F.Bahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Quaresma'nın Başakşehir maçında yaptığı faul ve sonrasındaki polemiklerle ilgili soruya, "Quaresma oynamış, öbürü oynamış önemli değil. Yenecek güçteyiz ve yeneyeceğiz. Fakat, hakemler çifte standart yapmamalı" cevabını verdi.



