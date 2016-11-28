Lucescu'ya büyük şok!

Rusya Premier Ligi'nde Türk iş adamı Bahattin Demirbilek'in de yöneticiliğini yaptığı FC Krasnodar, Lucescu'nun çalıştırdığı Zenit St. Petersburg takımını uzatmalarda bulduğu goller ile 2-1 mağlup ederek Rumen çalıştırıcıya büyük bir şok yaşattı.
Karşılaşmanın ilk yarısında taraflar birbirine üstünlük sağlayamazken, soyunma odasına 0-0'lık skorla girildi. İkinci yarısı da aynı tempo ile devam eden maçın son beş dakikasına girilirken Türk futbol severlerin yakından tanıdığı Rumen teknik adam Mircea Lucescu vites yükseltti ve 86'ncı dakikada Artem Dzyuba ile 0-1 öne geçti. 90'ıncı dakikadan itibaren ev sahibi oyuna ağırlığını koydu ve önce Marat Izmailov ile skora eşitlik getirdi ardından da Tornike Okriashvili ile galibiyet golünü buldu.
Lucescu'nun takımı aldığı bu şok galibiyet ile 31 puanda ve ikinci sırada kalırken, FC Krasnodar ise puanını 27'ye çıkararak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Krasnodar, turu şimdiden garantilemiş durumda.
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