Kartal’a Gabigol iddiası!

Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Devre arasında nokta atışı transferler yapmayı hedefleyen yönetimin, forvet arkasında, 10 numara pozisyonunda ve kanatlarda oynayabilen "Gabigol" lakaplı GabrielBarbosa listenin ilk sırasına aldığı öne sürüldü. İtalyan La Gazzetta dello Sport, İnter'e transfer olduğu günden bu yana şans bulamayan 20 yaşındaki forvetin 'tecrübe kazanması' için kiralanacağını yazdı.
TALISCA ÖRNEĞİNİ VERDİ
Çizme'nin meşhur yayın organlarından Radyo Kiss Kiss ise Beşiktaş'ın İnter'e genç oyuncu için 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulunduğunu duyurdu. Kiss Kiss,Beşiktaş'ın genç oyuncuları kadrosuna katmayı seven bir takım olduğunu belirterek Talisca örneğini de verdi.
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