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F.Bahçe, Balıkesir’i darmadağın etti

F.Bahçe, Balıkesir’i darmadağın etti
Fenerbahçe potada tutulmuyor... Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Best Balıkesir'i ağırlayan Sarı-Lacivertliler mücadeleyi 91-57 galip tamamladı. Fenerbahçe devreyi de 42-35 önde tamamladı. Antic attığı 15 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Ligdeki diğer maçta ise Galatasaray, Ankara deplasmanında TED Ankara'yı çok rahat bir oyundan sonra 92-67 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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