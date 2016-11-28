F.Bahçe, Balıkesir’i darmadağın etti

Fenerbahçe potada tutulmuyor... Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Best Balıkesir'i ağırlayan Sarı-Lacivertliler mücadeleyi 91-57 galip tamamladı. Fenerbahçe devreyi de 42-35 önde tamamladı. Antic attığı 15 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Ligdeki diğer maçta ise Galatasaray, Ankara deplasmanında TED Ankara'yı çok rahat bir oyundan sonra 92-67 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.