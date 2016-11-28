Dişi Aslan filede Kartal’ı avladı

Venüs Sultanlar Ligi'nde Burhan Felek'te oynanan maçta Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı.



FENERBAHÇE MAĞLUP OLDU

Ligde oynanan diğer maçlarda Fenerbahçe kendi evinde Çanakkale Bld.'ye 3-2 yenildi. Diğer maçta İdmanocağı, Halkbank'ı 3-1 yendi.