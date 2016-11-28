Yol Durumu
  1. 3 büyüklerin belalısı
  2. F.Bahçe, Balıkesir’i darmadağın etti

Dişi Aslan filede Kartal’ı avladı

Venüs Sultanlar Ligi’nde Galatasaray, Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti

Dişi Aslan filede Kartal’ı avladı
Venüs Sultanlar Ligi'nde Burhan Felek'te oynanan maçta Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı.

FENERBAHÇE MAĞLUP OLDU
Ligde oynanan diğer maçlarda Fenerbahçe kendi evinde Çanakkale Bld.'ye 3-2 yenildi. Diğer maçta İdmanocağı, Halkbank'ı 3-1 yendi.
  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar