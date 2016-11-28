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altın buldu

Balıkesir’i 90+1’de penaltı golüyle yenen , zirveye bir adım daha

Altınordu altın buldu
Altınordu, TFF 1. Lig'in 12. haftasında sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti. 21. dakikada Arif'in şutunda kaleci Vukovic topu kornere çeldi. 58. dakikada ceza sahası içine giren Mehmet' in vuruşunda top yan direğin dibinden dışarı gitti. 90. dakikada Glumac topa ceza sahası içinde eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+1'de topun başına geçen Göksu, skoru tayin etti: 1-0.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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