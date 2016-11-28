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3 büyüklerin belalısı

Süper Lig’in yenilgisiz lideri , 3 büyüklerle oynadığı 51 maçın 30’unda puan almayı başardı. Başakşehir istikrarıyla geleceğe göz kırpıyor

3 büyüklerin belalısı
Süper Lig'in yenilgisiz lideri turuncu-lacivertliler, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ı mağlup etmesinin ardından, Beşiktaş maçında da galibiyeti kaçıran taraf oldu. Ligin en az gol yiyen takımı olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile yaptığı toplam 51 maçın 30'undan puan çıkarmayı başardı. Turunculacivertliler, bu maçlarda 14 galibiyet, 16 beraberlik alırken, 21 maçı kaybetti. Söz konusu maçlarda rakiplerinin filelerine 62 gol gönderen Medipol Başakşehir, kalesinde ise 75 gol gördü.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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