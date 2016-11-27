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Tuğrulhan’dan altın madalya

gençlerde dünya boks şampiyonluğunu kazandı

Tuğrulhan’dan altın madalya
Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda Tuğrulhan Erdemir, altın madalya kazandı. Rusya'daki şampiyonada 64 kiloda ringe çıkan Erdemir, finalde Rus rakibi Sergei Margarian3-0 yenerek şampiyonluğa uzandı. Federasyon başkanı Eyüp Gözgeç, gençlerde kazanılan dünya şampiyonluğunun önemine değinerek, "Tuğrulhan'ın aldığı altın madalya çok önemli. Kendisini kutluyoruz" diye konuştu.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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