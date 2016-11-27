Tuğrulhan’dan altın madalya

Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda Tuğrulhan Erdemir, altın madalya kazandı. Rusya'daki şampiyonada 64 kiloda ringe çıkan Erdemir, finalde Rus rakibi Sergei Margarian'ı 3-0 yenerek şampiyonluğa uzandı. Federasyon başkanı Eyüp Gözgeç, gençlerde kazanılan dünya şampiyonluğunun önemine değinerek, "Tuğrulhan'ın aldığı altın madalya çok önemli. Kendisini kutluyoruz" diye konuştu.